Янукович защищает лучшую форму демократического строя

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает невозможной отмену политической реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Попытки политиков предпринять какие-либо шаги по отношению к Конституции - они не будут иметь последствий юридических», - сказал премьер.

Он отметил, что конституционная реформа состоялась и уже действует.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, всем украинским политикам нужно дать ответ только на один вопрос: какая система государственного строя лучше – президентско-парламентская или парламентско-президентская. При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что опыт многих стран мира свидетельствует, что именно парламентско-президентская форма государственного строя является самой эффективной, поскольку создает механизмы действенного сотрудничества парламента и правительства.

Комментируя заявление народного депутата-“нашеукраинца” Петра ПОРОШЕНКО о том, что партия «Народный Союз Наша Украина» может поставить себе целью отменить политическую реформу, премьер выразил непонимание таких действий.

«Как демократы такие большие хотят разрушить то, что считали своим достижением?» - сказал он. При этом премьер подчеркнул, что в 2004 году сторонники Помаранчевой революции, в том числе и П.ПОРОШЕНКО, называли одной из своих целей разрушение такой авторитарной формы управления государством, как президентско-парламентская, которая существовала в Украине с начала независимости.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что как глава правительства он будет делать все, чтобы вместе с парламентом защитить в настоящее время действующую Конституцию, а также продолжить реформу с целью предоставления больших полномочий регионам. «Это позволит иметь регионам намного больше прав, чем они имеют», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября народный депутат-“нашеукраинец” П.ПОРОШЕНКО заявил, что 11 ноября во время второго этапа съезда партии “Народный Союз Наша Украина” планируется рассмотреть инициативу отмены политической реформы. П.ПОРОШЕНКО отметил, что при подготовке документов на рассмотрение съезда одним из пунктов будет вынесение на обсуждение инициативы отмены политреформы, поскольку она оказалась несовершенной, а двоевластие, которое она порождает, в известной мере угрожает государственному строю страны.