Пресс-конференция Steinway&Sons и ее эксклюзивного дистрибьютора в Украине - СП Комора

15 мая в 13.00 в Национальной филармонии Украины состоится пресс-конференция «Безукоризненные традиции Стенвея отныне ближе к гению украинской фортепианной школы» по случаю предоставления СП Комора статуса эксклюзивного дистрибьютора компании Steinway&Sons (Гамбург, Германия) в Украине.

В пресс-конференции примут участие: директор компании Steinway&Sons Вернер ГУСМАН; генеральный директор эксклюзивного дистрибьютора Steinway&Sons в Украине - СП Комора Олег РЕПЕЦКИЙ, Министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН, художественный руководитель Национальной филармонии Украины Владимир ЛУКАШЕВ, директор Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Н.Лысенко Валентин ШЕРСТЮК; директор Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната Валерий АЛТУХОВ, известная украинская пианистка, вице-президент Ассоциации пианистов Украины Этелла ЧУПРИК; солист Национальной филармонии Украины, основатель частной студии звукозаписи академической музыки Герман САФОНОВ.

После пресс-конференции впервые в Украине будут презентованы рояли и пианино всех брендов семьи Стенвей: инструменты наивысшего класса - Steinway&Sons (для концертных залов, звукозаписи, учебных заведений), инструменты высокого класса - Boston - designed by Steinway&Sons (для небольших залов, учебных заведений), инструменты среднего класса - Essex - designed by Steinway&Sons (для учебных заведений, домашних занятий).

По вопросам аккредитации обращаться к медиакоординатору: Ирина ПЛЕХОВА - plehova@ukr.net, 8 (044) 227-86-92, 8 (093) 767-14-83.