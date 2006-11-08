Борец с донецкой мафией стал советником ”Поры”

Автор книги “Донецкая мафия” Борис ПЕНЧУК будет советовать гражданской партии “Пора” как защищать малый и средний бизнес в Украине.

Об этом он сообщил в интервью корреспонденту УНИАН.

Б.ПЕНЧУК рассказал, что вчера на заседании политсовета “Поры” его кандидатура была утверждена на должность советника политсовета партии. По его словам, такое решение не было неожиданным, поскольку между ним и “Порой” уже давно сложились серьезные отношения”, и раньше он уже был членом центрального совета партии.

Своей основной задачей на новой должности Б.ПЕНЧУК видит защиту интересов малого и среднего украинского бизнеса. “У нас опять начинается стрельба, перераспределение собственности, перераспределение бизнеса”, – заявил он. По словам Б.ПЕНЧУКА, сейчас в государстве сложилась ситуация, когда малый и средний бизнес некому защитить. В связи с этим он отметил, что “Пора” настроена на то, чтобы своими силами оказать необходимую поддержку представителям малого и среднего бизнеса. Б.ПЕНЧУК добавил, что в этих стремлениях “Пору” поддерживают также влиятельные люди, которые не являются членами партии, но полностью разделяют ее взгляды.