Мороз наехал на Балогу

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает неуместными комментарии главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ по поводу полномочий Президента и правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня в ходе совещания-семинара с участием председателей Верховной Рады АРК, областных, Киевского и Севастопольского городских советов.

По его словам, нередко к нему обращаются журналисты с просьбой прокомментировать те или иные высказывания В.БАЛОГИ. А.МОРОЗ отметил, что в ответ он хочет спросить: «А вы знаете, что по этому поводу сказал Валентин ЗАЙЧУК – руководитель Аппарата Верховной Рады». По словам А.МОРОЗА, В.ЗАЙЧУК не комментирует различные события, «потому что он не вмешивается не в свои дела, он занимается своим делом, то есть человек занят». «А если человек не занят, он начинает комментировать», - сказал председатель ВР.

Он отметил, что вопрос о том, кто и когда должен визировать указы Президента четко выписаны в Конституции, и по этому поводу не нужны комментарии со стороны Секретариата Президента. А.МОРОЗ считает, что не существует никаких оснований затрагивать подобные вопросы. По его словам, в то же время сегодня продолжается дискуссия относительно контрассигнации, которая «абсолютно бесплодная, бесперспективная и ничего не дает позитивного».