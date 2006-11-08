Бессмертный предложил Тимошенко должность

Лидер фракции «Наша Украина», комендант Майдана 2004 года Роман БЕССМЕРТНЫЙ отправил за своей подписью письма лидерам десяти партий о создании оргкомитета по празднованию Дня Свободы 22 ноября 2006 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, такие письма были отправлены по адресу партий: УРП “Собор”, Народного руха Украины, Христианско-демократического союза, Партии промышленников и предпринимателей Украины, партии “Реформы и Порядок”, Конгрессу украинских националистов, Украинской народной партии, Поры, РХП и Блоку Юлии Тимошенко. В письмах речь идет о том, что 19 ноября 2005 года указом Президента за номером 1619 было установлено празднование Дня Свободы ежегодно 22 ноября.

“Учитывая необходимость сплочения и выработки общей позиции сил, которые были на Майдане, политическая партия “Наша Украина” выступает с инициативой создания Организационного комитета по празднованию Дня Свободы 22 ноября 2006 года”, – говорится в письмах. Также Р.БЕССМЕРТНЫЙ предложил лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО стать сопредседателем оргкомитета. “Наша Украина” пока не получила ответа лидера БЮТ о готовности принять участие в работе оргкомитета по организации праздника. Также пока нет ответа от партий, не входящих в блок “Наша Украина”. Однако “Наша Украина” намерена на днях пригласить всех лидеров вышеуказанных партий на совещание по организации праздника. “Наша Украина” предложит им на рассмотрение проект сценария празднования Дня Свободы.

Оргкомитет должен принять участие в организации праздника Дня Свободы и приобщиться к разработке сценария. “Наша Украина” при этом подчеркивает, что участие в оргкомитете не обязывает к выходу на сцену тех или других политиков. “Наша Украина” убеждена, что этот праздник Свободы необходимо организовать для украинского народа, а не для украинских политиков.

Традиционно “Наша Украина” берет инициативу празднования на себя и сообщает, что средства на этот праздник будут выделены из ВОО “Наша Украина”.

Планируется пригласить на праздник известных борцов за Свободу в Украине, а также гостей из России, Беларуси, Грузии, стран Прибалтики и Польши.

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