Лавров: Украина - главный внешнеполитический партнер для России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявляет, что Украина является для России главным внешнеполитическим партнером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЛАВРОВ сказал в начале заседания Подкомиссии по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое проходит сегодня в Киеве.

«Украина для России, без преувеличения, главный внешнеполитический партнер. Мы сегодня ведем активный диалог по выстраиванию системы межгосударственных отношений, которая основана на принципах добрососедства, сотрудничества, прагматизма, взаимной выгоды», - отметил С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что Россия довольна достигнутыми договоренностями с Украиной в области торгово-экономических связей, топливно-энергетического комплекса, а также тем, что удалось наметить на пути углубления сотрудничества в сфере транспорта, промышленности, сельского хозяйства и космоса.