В Киеве началось заседание подкомитета комиссии Ющенко-Путин

В Министерстве иностранных дел Украины началось первое заседание Подкомитета по международному сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии («Ющенко-Путин» - УНИАН) под руководством министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, во вступительном слове министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК отметил, что основной целью переговоров будут интересы граждан обеих стран.

«Именно поэтому мы решили обсуждать вопросы социальных гарантий, пенсионного обеспечения, расширения сети пунктов пропуска через государственную границу, ее делимитацию и демаркацию», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он выразил надежду, что сегодняшнее заседание подкомитета будет очень плодотворным. «Уверен, что сегодняшнее заседание станет наглядным примером того, как два стратегических партнера могут решать накопившиеся в двухсторонних отношениях проблемы в конструктивной прагматической и доброжелательной атмосфере», - добавил министр.

По словам Б.ТАРАСЮКА, в ходе заседания также планируется обсудить региональные конфликты, которые мешают сотням тысяч людей возле границ Украины и России жить в стабильной и демократичной среде, а также не дают возможности реализовать свои социальные и политические права.

Кроме того, по его словам, на заседание выносятся вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Полагаю, что такая мотивация задействования государственного аппарата для решения проблем человека является нормой в каждой демократической стране с сильным гражданским обществом», - отметил Б.ТАРАСЮК.

«Я имею все основания констатировать, что сегодня мы все являемся свидетелями перехода отношений между Украиной и Россией от заидеологизированности к здоровому прагматизму», - добавил министр.

По его словам, в качестве неотложной задачи Украина рассматривает решение проблем двухсторонних отношений, унаследованных со времен распада СССР, в частности, завершение делимитации морского участка границы и начала демаркации сухопутного участка, завершение пребывания ЧФ РФ в соответствии с требованиями законодательства Украины и двухсторонними соглашениями, выведение вопросов культурного и гуманитарного сотрудничества из сферы чувствительные политических проблем в двухсторонних отношениях в их конструктивное решение на основе принципов невмешательства во внутренние дела.