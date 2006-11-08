В Брюсселе назревает скандал, связанный с Украиной

Должностное лицо из Брюсселя подозревают в мошенничестве со средствами, которые Европейский Союз выделял на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы.

Как сообщает “Немецкая волна”, представитель Европейской комиссии Йоганес ЛЯЙТЕНБЕРГЕР подтвердил информацию о том, что в настоящее время продолжается расследование в отношении одного из сотрудников европейских учреждений. Его подозревают в мошенничестве с деньгами, которые Евросоюз выделял на устранение последствий Чернобыльской катастрофы.

По словам Й.ЛЯЙТЕНБЕРГЕРА, расследование проводят совместно служба ЕС по борьбе с коррупцией (OLAF) и правоохранительные органы Бельгии.

“Сотрудники Еврокомиссии активно сотрудничают и помогают в расследовании”, – сказал Й.ЛЯЙТЕНБЕРГЕР.

Работники милиции подозревают, что один из сотрудников европейских учреждений, не имеющий статуса должностного евролица, брал взятки за то, что помогал фирмам из разных государств ЕС получать контракты на выполнение работ в Чернобыльской зоне. Речь идет о суммах в несколько миллионов евро. Подозреваемый объяснил свои действия попыткам “исследовать” бизнесклимат в Украине. Следователь отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Брюсселя Жан-Клод Ван ЭСПЕН на прошлой неделе посетил Киев, где пытался узнать больше о непрозрачных сделках брюссельского должностного лица.