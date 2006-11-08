Азаров считает Чупруна и Бойко куркулями, но будет их воспитывать

Вчера в ходе республиканского совещания с активом Автономной Республики Крым первый вице-премьер-министр Украины–министр финансов Николай Азаров вступил в весьма любопытную перепалку с мэром Феодосии Владимиром Шайдеровым.

В ходе обсуждения проблем с подготовкой к зиме в крымских городах и районах выяснилось, что до сих пор не начался отопительный сезон в Феодосии, Ялте, Судаке и Керчи. В этой связи Азаров сделал замечание сидевшему в зале мэру Феодосии Шайдерову, который улыбался во время обсуждения данной проблемы.

«Вы сделали мне замечание: что ты улыбаешься? Я улыбаюсь тогда, когда мы лукавим, - ответил, выйдя к микрофону мэр Феодосии. - Вы знаете, такое впечатление, что в этом зале собрались как в детском садике. Есть один воспитатель, говорит: «Встаньте!» - все встали, «присядьте!» – все присели, «отжались!» – все отжались».

Шайдеров отметил, что на сегодняшний день «проблем в Феодосии по отоплению нет». «Сегодня Феодосия получает 70 тысяч лимит газа для населения. Для того, чтобы я сегодня запустил все остальные 18 котельных «Крымтеплокоммунэнерго», а «Крымтеплокоммунэнерго» - это республиканская собственность, нужно еще дополнительно 120 тысяч лимита. У меня еще по Феодосии имеется 12 коммунальных котельных. На все эти котельные лимиты есть, и они сегодня работают. Вопрос юридический: кто будет отвечать, не имея официальной юридической бумаги на начало отопления и отбора газа с магистрали? Если мы начнем отбор газа, полностью Феодосия останавливается, и все население не будет получать газ. То есть наступает аварийная ситуация», - пояснил Шайдеров и добавил: «Так в чем вопрос и проблема Шайдерова? У Шайдерова нет проблем».

«Все у тебя? – спросил в ответ Азаров. - А то ты сначала улыбался, сейчас уже хмуришься». После этого, обращаясь к залу, первый вице-премьер заявил, что Шайдеров «юридической ответственности боится больше, чем ответственности перед своими жителями, перед избирателями». «Вот же что интересно! – сказал Азаров. - Я тебя много лет знаю, Шайдеров. Ты вот прекращай все-таки. Вот. И всегда к тебе хорошо относился. Я в 2004 году, вернее в 2005-м в начале, когда «оранжевые», так сказать, угрожали тюрьмой и так далее, уходил с поднятой головой из Кабинета министров. За все те решения, что я принимал, я не боялся ни капельки! Потому что руки не прилипли! К рукам ничего не прилипло! И ты не бойся!».

«И я не позволяю, чтоб липло. Ни себе, ни кому», - сказал в ответ Шайдеров, чем вызвал громкий смех в зале.

Азаров пожурил мэра Феодосии за то, что он «ни разу не приехал за три месяца, не поставил эту проблему по деньгам». «Ни разу! Кто б тебе отказал?». – спросил он. «Я понял», - ответил Шайдеров.

В заключение Азаров решил пояснить, откуда берутся все эти юридические проблемы с лимитами на газ. «У нас пришли руководить «Нефтегазом» профессионалы все-таки, - сказал он. - Но профессионалы имеют одну неприятную сторону характера. Они страшно прижимистые. Такие куркули! Вот Чупрун (заместитель министра топлива и энергетики Украины) и Бойко (глава Минтопэнерго) – они оба друг друга стоят… Но будем их воспитывать, конечно».

Обком