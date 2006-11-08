Как СБУ информирует Президента, премьера и спикера
Дрижчаный отрицает возможность шантажа
Глава Службы безопасности Украины Игорь ДРИЖЧАНЫЙ отрицает возможность влияния или шантажа на возглавляемое им ведомство со стороны Кабинета Министров Украины путем формирования бюджета спецслужбы. Об этом он заявил в ночном эфире телеканала “Интер”.
“Я сразу отвергаю даже тезисы о влиянии или шантаже с учетом механизмов бюджетного проектирования”, - сказал он, добавив, что “это процесс сложный, к сожалению, Служба безопасности не финансируется должным образом”. В то же время он отметил, что СБУ в этом году была профинансирована более чем на половину от потребностей. Однако, сообщил И.ДРИЖЧАНЫЙ, “с учетом сложной ситуации в бюджете мы получили в принципе если не все, что хотим, то достаточно много средств”.
Отвечая на вопрос, существует ли какая-то дифференциация в информировании высших должностных лиц со стороны СБУ, И.ДРИЖЧАНЫЙ отметил, что “информация, которая идет в высшие органы власти, не может измеряться количественными показателями”. По его словам, существуют четкие критерии информирования Президента, премьер-министра, председателя Верховной Рады и других должностных лиц. То есть, объяснил он, эта информация, как правило, отличается по тематике, а не по количеству.