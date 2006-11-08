Как СБУ информирует Президента, премьера и спикера

Глава Службы безопасности Украины Игорь ДРИЖЧАНЫЙ отрицает возможность влияния или шантажа на возглавляемое им ведомство со стороны Кабинета Министров Украины путем формирования бюджета спецслужбы. Об этом он заявил в ночном эфире телеканала “Интер”.

“Я сразу отвергаю даже тезисы о влиянии или шантаже с учетом механизмов бюджетного проектирования”, - сказал он, добавив, что “это процесс сложный, к сожалению, Служба безопасности не финансируется должным образом”. В то же время он отметил, что СБУ в этом году была профинансирована более чем на половину от потребностей. Однако, сообщил И.ДРИЖЧАНЫЙ, “с учетом сложной ситуации в бюджете мы получили в принципе если не все, что хотим, то достаточно много средств”.

Отвечая на вопрос, существует ли какая-то дифференциация в информировании высших должностных лиц со стороны СБУ, И.ДРИЖЧАНЫЙ отметил, что “информация, которая идет в высшие органы власти, не может измеряться количественными показателями”. По его словам, существуют четкие критерии информирования Президента, премьер-министра, председателя Верховной Рады и других должностных лиц. То есть, объяснил он, эта информация, как правило, отличается по тематике, а не по количеству.