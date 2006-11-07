Ющенко будет вести с антикризисной коалицией войну вето

Первый секретарь Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ считает, что Украину ожидает новый этап противостояния между Президентом и парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер крымских коммунистов заявил сегодня в Симферополе, что США ведут геополитическое противостояние с Россией при содействии Грузии, а также "режима" Президента Виктора ЮЩЕНКО, который, по мнению Л.ГРАЧА, проводит "прозападнические наступления", не боясь "реакции со стороны своего народа".

В связи с этим, по мнению лидера коммунистов Крыма, глава украинского государства будет ветировать законы, принятые антикризисной коалицией, сформированной в Верховной Раде Партией регионов, Социалистической партией и Компартией Украины.

"В ближайшие недели нам предстоит начать новый этап противостояния в Украине. Клика ЮЩЕНКО будет вести войну вето, она через ветирование любого шага антикризисной коалиции не будет давать возможность трудиться, развиваться, выравнивать взаимоотношения", - заявил Л.ГРАЧ.