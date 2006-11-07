После нападения госпитализирована активистка ”Городского дозора”

Сегодня в больницу скорой и неотложной медицинской помощи госпитализирована руководитель Фрунзенской районной ячейки оппозиционной общественной организации “Городской дозор” Диана ВОЛОШИНА, которая была избита вчера в подъезде дома, где она проживает.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, врачи оценивают состояние здоровья Дианы как средне-тяжелое – зафиксирована черепно-мозговая травма, повреждения лица, в частности, челюсти.

Руководитель “Городского дозора” Владислав ПРОТАС заявил, что считает инцидент “результатом опасений городской власти встать еще раз перед выборами”. Произошедшее руководитель организации расценивает как “давление на оппозицию”.

По его словам, “слишком много фактов наводят на мысль о том, что инцидент не был простым случаем: девушка вела собрание, она относила документы в городской совет (списки инициативных групп для сбора подписей за проведение референдума об отставке Харьковского городского головы Михаила ДОБКИНА – УНИАН)”. При этом В.ПРОТАС отметил, что во время нападения у девушки не отобрали ни денег, ни телефон.

“Мы ожидали какого-то другого противодействия проведению референдума: срыва собраний, многочисленных судебных исков, подставных инициативных групп, фальсификаций, но никак не физического насилия, тем более направленного на молодую беззащитную девушку”, - сказал В.ПРОТАС.

Он заявил, что “Городской дозор” будет контролировать все этапы следствия. “Кроме того, - сказал руководитель организации, - мы обеспечим нашего сотрудника всем необходимым – деньгами на лечение, медикаменты и продукты. Своих в беде мы не бросим”.

В пресс-службе сообщили, что в момент нападения Диана хорошо рассмотрела лицо нападавшего. Его приметы переданы милиции, одно из подразделений которой находится в том же доме, где было совершено нападение на девушку.

Как сообщал УНИАН, Д.ВОЛОШИНА была избита 6 ноября около 19.30. Неизвестный напал на девушку в подъезде ее дома, когда она возвращалась домой. По информации пресс-службы “Городского дозора”, примерно за два часа до нападения Диана отнесла в Харьковский городской совет документы о создании инициативной группы для сбора подписей за проведение референдума по отставке Харьковского городского головы Михаила ДОБКИНА. Третьего ноября Д.ВОЛОШИНА председательствовала на собрании граждан, которые сформировали инициативную группу для сбора подписей за проведение референдума. Она является активным членом организации и принимала участие во многих акциях “Городского дозора”.

В Коминтерновском райотделе милиции г. Харькова сообщили, что 6 ноября в райотдел поступило заявление об избиении Д.ВОЛОШИНОЙ. Работники райотдела собирают материалы, чтобы передать их следователям.