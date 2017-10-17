Митингующие дают кардинально разные прогнозы о продолжительности акций под Радой (видео)

20:47, 17 октября 2017
Политика
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На вопрос, насколько долго митингующие будут находиться возле Рады, они отвечают по-разному.

Протестующие выдвигают различные версии дальнейшего развития событий / Скриншот видео ТСН

Прогнозы протестующих относительно длительности акций под Верховной Радой Украины кардинально разнятся.

Ни митингующие, ни правоохранители не собираются покидать правительственный квартал. Ситуация довольно спокойная, схватки возникают лишь тогда, когда с ВР выходят депутаты. Сейчас в центре столицы установили до 30 палаток, 10 из них – просто поперек улицы Грушевского. Развернули полевую кухню.

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Протестующие выдвигают различные версии дальнейшего развития событий. На вопрос, насколько долго они будут находиться около Рады, митингующие отвечают по-разному. Кое-кто говорит – два дня, кто говорит – неделю, однако все они подчеркивают, что будут оставаться в Мариинском парке до выполнения их требований.

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Новость в сюжете: Протесты под Радой
Теги: #палатки возле Рады#митинг возле Рады 17 октября