Азаров на Кипре учуял родной, донецкий запашок

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает, что курорты Крыма ничем не хуже заграничных. Такое мнение Н.АЗАРОВ высказал сегодня в Симферополе в ходе совещания с активом Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, недавно у него были "нелады с легкими", и врачи посоветовали ему "поехать подышать чистым воздухом". "В октябре в Крыму, к сожалению, холодно, пришлось поехать, куда потеплее», - сказал первый вице-премьер-министр Украины, добавив, что отправился поправлять здоровье на Кипр. "Но уникальная природа Крыма, уникальный воздух Крыма, ландшафтные красоты Крыма ни в какое сравнение не идут с Кипром. Я не хочу говорить плохо о Кипре, где меня очень хорошо встречали, но это не то место, куда нужно ехать отдыхать", - заявил Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что на Кипре в непосредственной близи от пятизвездочных отелей работают крупные предприятия с "колоссальными выхлопами", в Крыму же "такого нет". "Первый день приехали (на Кипр - УНИАН), выходим на пирс с супругой. Она говорит: что-то какой-то запашок - природный, родной, донецкий. Какая-то гарь, может, где-то костер сжигают?! Оказалось, рядом с пятизвездочным отелем громадный цементный комбинат. Колоссальные выхлопы! У нас же с вами этого нет, у нас ЮБК - уникальная зона!", - отметил первый вице-премьер-министр.

По его мнению, в Крыму "есть все условия" для отдыха, однако для того, чтобы полуостров стал конкурентоспособен, нужно навести порядок в автономии. "Что надо сделать? Завезти электроэнергию в достаточном количестве ПЛАКИДЕ вашему (крымский премьер-министр - УНИАН), Толе ГРИЦЕНКО (крымский спикер - УНИАН) надо этим заняться. Надо решить проблемы с водой, канализацией, чтобы она не была открытой, чтобы не было сбросов в море, чтобы вода была чистая. Дороги привести в порядок, пляжи, - сказал Н.АЗАРОВ. - Потом поток туристов из Украины и России, Казахстана и Узбекистана можно спокойно перенацелить на Крым". Как отметил Н.АЗАРОВ, если крымское руководство при содействии центральной власти все это сделает, то Крым станет "стопроцентно не только самодостаточным регионом", но превратится в регион-донор.