Комитет ВР получил данные, что немецкий скандал с Луценко - правда

Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией получил от немецкой стороны информацию, которая подтверждает достоверность сообщений СМИ о недостойном поведении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне 4 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил член парламентской фракции ПР, заместитель председателя профильного комитета Верховной Рады Николай ДЖИГА.

”Комитетом Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией от немецкой стороны получена предварительная информация о скандальных событиях, которые произошли в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне, и к которым был непосредственно причастен министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО”, - сообщил Н.ДЖИГА, подчеркнув, что “информация, полученная комитетом, полностью подтверждает достоверность обнародованных в СМИ фактов недостойного поведения украинского высокопоставленного должностного лица за рубежом”.

В связи с этим народный депутат подчеркнул, что “Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией выражает обеспокоенность попытками должностных лиц Посольства Украины в Германии ввести в заблуждение государственные органы власти Украины и общественность относительно событий, участником которых стал министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО”.

”Комитет предостерегает Постоянного представителя МВД Украины в Посольстве Украины в Германии ДЯТЛОВА и руководителя международного отдела Посольства Украины в Германии КАЛЮКА относительно недопустимости распространения заведомо ложной информации”, - говорится в заявлении Н.ДЖИГИ.

Как сообщалось, 5 мая немецкая газета "Бильд" написала, что Ю.ЛУЦЕНКО 4 мая провел полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. Министра в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после стычки со стражами порядка.

В свою очередь, в МВД Украины опровергли информацию о конфликте с участием Ю.ЛУЦЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой в двухдневный срок организовать расследование инцидента с участием Ю.ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне и поручил первому заместителю министра иностранных дел Владимиру ХАНДОГИЮ запросить официальную информацию по этому поводу в Посольстве ФРГ в Украине.

Министерство иностранных дел Украины уже обратилось с нотой к Посольству ФРГ в Украине о предоставлении официальной информации об инциденте с Ю.ЛУЦЕНКО.