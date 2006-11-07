У Черновецкого родился внук, которого назвали Леонидом

Сегодня в 7 часов утра у Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО родился внук (вес 3 кг 750 г и рост 52 см), которого назвали в честь деда – Леонидом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: “Я безмерно счастлив, что Бог дал мне трех внуков, один из которых родился сегодня у моего сына Степана и его жены Жанны. Надеюсь, что когда мальчик подрастет, то будет жить в обществе справедливости и будет сам принимать участие в том, чтобы Украина стала образцом партнерских отношений между обществом и властью. Надеюсь, что он будет счастливым, мужественным, красивым человеком, продолжателем многих добрых начинаний, а я успею передать ему свой жизненный опыт и свои жизненные принципы”.