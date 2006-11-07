Если бы выборы состоялись на следующей неделе, Мороз бы пролетел (соцопрос)

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись на следующей неделе, СПУ не попала бы в парламент.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований “София”, представленные сегодня в УНИАН.

Согласно результатам опроса, 3-процентный барьер преодолели бы лишь 4 партии: Партия регионов – 24,8% опрошенных сторонников, “Батьківщина” – 15,7%, «Народный Союз Наша Украина» – 6,4% и Коммунистическая партия – 3,3%. За Соцпартию проголосовали бы лишь 1,9% опрошенных.

Более 1% голосов набрали бы Народная партия Владимира ЛИТВИНА – 1,4% и ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО – 1,3%.

Опрос проводился во всех областях Украины с 19 по 26 октября. В целом были опрошены 2024 респондента, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.