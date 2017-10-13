Россия заявила о продолжении контактов с США по Донбассу в формате Волкер-Сурков

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора 12 октября высказались за продолжение контактов в рамках диалога помощника президента РФ России Владислава Суркова и спецпредставителя США по украинской проблематике Курта Волкера, сообщает пресс-служба ведомства РФ.

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"Главы внешнеполитических ведомств затронули положение дел в реализации Минских договоренностей по преодолению украинского кризиса с учетом итогов встречи спецпредставителей России и США Суркова и Волкера. Было поддержано продолжение контактов в этом формате", – говорится в сообщении.

Напомним, последняя встреча Суркова и Волкера прошла 7 октября во Сербии.