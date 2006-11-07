Американские юристы представят результаты расследования дела Щербаня

12:43, 07 ноября 2006
Политика
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15-00  - В УНИАН состоится пресс-конференция команды юристов с США, которые   представят результаты независимого расследования дела экс-губернатора Сумской области Владимира  Щербаня,  проведенного в Америке по поводу обвинений украинской стороны. Также  юристы предоставят документы о имиграционных делах в Америке, касающихся  В.Щербаня (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Нужна аккредитация. Телефон: 279-33-53. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону:  279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. 

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