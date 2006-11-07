Американские юристы представят результаты расследования дела Щербаня

15-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция команды юристов с США, которые представят результаты независимого расследования дела экс-губернатора Сумской области Владимира Щербаня, проведенного в Америке по поводу обвинений украинской стороны. Также юристы предоставят документы о имиграционных делах в Америке, касающихся В.Щербаня (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 279-33-53. Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.