Кушнарев: Президент и его потрепанная армия способны лишь комментировать Януковича

Заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Евгений КУШНАРЕВ называет «политическим прожектерством» заявление народного депутата от «Нашей Украины» Петра ПОРОШЕНКО о намерении инициировать отмену политической реформы.

Такое мнение Е.КУШНАРЕВ высказал сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Подобные заявления, которые еще вчера кому-то могли показаться серьезными, сегодня у большинства вызывают лишь улыбку. «Наша Украина», которой впору думать о главном – как сохранить себя в качестве субъекта политической жизни, все еще живет иллюзиями своего влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Кроме того, представитель Партии регионов назвал «еще более неуклюжим» заявление о том, что «партия «Наша Украина» будет в оппозиции к правительству В.ЯНУКОВИЧА, а Президент в оппозиции не будет».

«Я хотел бы узнать, по каким дням он не будет в оппозиции: когда выполняет функции почетного председателя «Нашей Украины» или, когда работает главой Украинского государства? У меня такое впечатление, что и Президент, и остатки его изрядно потрепанной армии способны сегодня лишь на политическое прожектерство, и в лучшем случае – комментировать действия тех, кто реально определяет сегодня политику Украины», - резюмировал Е.КУШНАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, член Президиума партии «Народный Союз Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО заявил, что 11 ноября в ходе второго этапа съезда НСНУ планируется рассмотреть инициативу отмены политической реформы.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что при подготовке документов на рассмотрение съезда одним из пунктов будет вынесение на обсуждение инициативы отмены политреформы, поскольку она оказалась несовершенной, а двоевластие, которое она порождает, в известной мере угрожает государственному строю страны.