К приезду Ющенко и Лукашенко в Гомеле перекрыли движение и переловили собак

Сегодня в Гомеле (Беларусь) были предприняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности в связи с рабочей встречей президентов Украины и Беларуси Виктора ЮЩЕНКО и Александра ЛУКАШЕНКО.

Об этом сообщает белорусская служба радиостанции «Свобода».

«Ближе к полудню в Гомеле было прекращено движение различного транспорта по улице Советской (центральная улица города – УНИАН). Улицу не могли перейти даже пешеходы. На каждом перекрестке и в проездах во дворы стояли милиционеры», - сообщает «Свобода».

По информации радиостанции, для горожан также был закрыт доступ в городской парк над рекой Сож. В этом парке находится старинный дворец Румянцевых-Паскевичей, в котором и проходят переговоры В.ЮЩЕНКО и А.ЛУКАШЕНКО.

Примерно в 12.30 движение транспорта было возобновлено, за исключением центральной площади Ленина, которая примыкает к парковой территории.

Сотрудники спецслужб также охраняют и сквер возле кинотеатра «Октябрь», возле которого установлен памятник Тарасу Шевченко.

По периметру сквера сотрудники коммунальных служб отлавливают бродячих собак.