Мэром Черкасс стал самовыдвиженец Сергей Одарич

На выборах мэра Черкасс победил самовыдвиженец Сергей ОДАРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром Черкасская городская территориальная избирательная комиссия утвердила результаты голосования на выборах городского председателя.

По данным ГТИК, на выборах городского председателя победил 38-летний самовыдвиженец С.ОДАРИЧ, набрав 35,8% голосов избирателей.

За коммуниста Виктора БИЛОУСОВА проголосовало 20,6% черкащан, за бывшего народного депутата Бориса РАЙКОВА - 15,7%, за секретаря Черкасского городского совета Анатолия КАЛЕНЧУКА – 8%, за самовыдвиженца Игоря КАЛАШНИКА – 7,9%, остальные кандидаты не набрали больше 2%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 5,2% избирателей. Общая явка избирателей составила 22,4%.

Как заявил на пресс-конференции заместитель председателя Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Юрий САС, эти данные совпадают с данными параллельного подсчета голосов КИУ, а также экзит-пула, обнародованным сразу после голосования.

На протяжении 10 суток Черкасская ГТИК должна официально обнародовать фамилию новоизбранного городского председателя.

Напомним, что 5 ноября в Черкассах в третий раз за последние полгода состоялись выборы городского председателя. Выборы, которые состоялись 26 марта 2006 года, были признаны недействительными решением ГТИК от 4 апреля. Поводом для этого стала отмена регистрации кандидата на должность городского председателя Черкасс Валерия ПАЩЕНКО, который по результатам голосования набрал наибольшее количество голосов избирателей.

Повторные выборы городского председателя были запланированы на 18 июня 2006 года. Однако они не состоялись, поскольку в ночь перед голосованием, невзирая на решение суда, ГТИК приняла решение о перенесении даты повторного голосования.

Впоследствии причину срыва повторного голосования расследовала прокуратура области.