Генпрокуратура не нашла состава преступления в действиях Луценко

Генеральная прокуратура Украины не выявила состава преступления в действиях руководства Министерства внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Буквально сегодня я получил официальную копию письма от Генпрокуратуры, которая расследовала определенные обвинения, выдвинутые (в адрес) МВД, и абсолютно по всем позициям написано: «отсутствие состава преступления» или «информация не подтвердилась…», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В связи с этим он отметил: «Абсолютно спокоен за эту ситуацию. Был, есть и буду».

Однако при этом министр заметил, в случае, «если это дело будет рассматриваться политически со стороны таких, как господин КУШНАРЕВ, реваншистов, то, конечно, могут быть политические выводы». По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, украинский парламент должен был бы положить этому конец, поскольку речь идет не о противостоянии определенных политических сил и Ю.ЛУЦЕНКО, а речь идет о том, что «милиция не может спокойно работать».

В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что «уже 7 раз пытались снять министра внутренних дел. Нужно либо оставить его в покое, и дать в нормальной ситуации работать 300 тысячам стражей порядка, либо снять. Другого варианта просто не существует! Если мы думаем о государстве и законе», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. «Если же мы думаем о личной политической мести, тогда, конечно, нужно давать оценку как можно скорее. Я первый человек, который заинтересован в выяснении объективно этого дела и завершении всех этих расследований политиками», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия для проверки фактов коррупции и злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных лиц Министерства внутренних дел Украины, изложенных в статье «Другая милиция» газеты «2000» от 8 сентября 2006 года. На время деятельности комиссии ВР рекомендовала Кабмину отстранить министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО от выполнения служебных обязанностей. Срок деятельности комиссии – два месяца.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что прокуратура проверяет факты, изложенные в этих публикациях.