Меркель для Ющенко окошка не найдет

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Райнгард ШЕФЕРС не прогнозирует в ближайшее время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и канцлера ФРГ Ангелы МЕРКЕЛЬ.

Об этом Р.ШЕФЕРС сказал в интервью газете “День” (7 ноября).

"Для такой встречи нужно время. Но на данный момент мы еще его не определили. Дело в том, что госпожа МЕРКЕЛЬ является не только канцлером, но и председателем партии (ХДС – УНИАН). Вскоре к ней перейдет председательство как в ЕС, так и в рамках G8. И можете себе представить, чем больше времени проходит, тем меньше возможностей для таких временных окон, чтобы устроить такую встречу. Если бы мы посмотрели на календарь встреч госпожи МЕРКЕЛЬ на восемь месяцев, то мы бы ей не позавидовали”, - сказал Р.ШЕФЕРС.

В то же время посол опроверг информацию об отсутствии диалога между Президентом Украины В.ЮЩЕНКО и канцлером ФРГ А.МЕРКЕЛЬ. “Я не хотел бы говорить о том, что у нас нет диалога. Напротив, я хотел бы сказать о том, что между нашими странами сложился институт формальных встреч. Это - межправительственные консультации, которые в этом году пришлось перенести из-за того, что сначала у нас проходили выборы в немецкий парламент, а затем выборы в Украине, за которыми наступил длительный процесс формирования правительства. Что касается отношений между Президентом и Федеральным канцлером, я хочу сказать, что между ними не так давно состоялся детальный телефонный разговор”, - объяснил он.