Карпачева вступилась за студентов МАУП

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека взял на контроль вопрос защиты конституционных прав выпускников Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), нарушенных в результате отказа Министерства образования и науки выдать им дипломы о высшем образовании.

Как сообщил УНИАН председатель студенческого совета МАУП Максим Кухар, об этом говорится в ответе Секретариата Уполномоченного ВР по правам человека на жалобу студентов МАУП.

«Ваше обращение к Уполномоченному по правам человека с просьбой помочь защитить конституционные права, нарушенные вследствие отказа в выдаче дипломов про высшее образование выпускникам МАУП, тщательно рассмотрено», говорится в письме. Для непосредственного решения данного вопроса, обращение студентов МАУП отправлено в Министерство образования и науки для реагирования и выполнение его взято на контроль.

В августе 2006 года Минобразования отказало МАУП, в выдаче 4655 дипломов государственного образца для выпускников 2005-2006 учебного года, мотивировав это превышением лицензионных объемов, и приняло решение о закрытии ряда филиалов академии. Межрегиональная академия управления персоналом назвала это решение незаконным и обжаловаля действия Минобразования в суде.

В октябре 2006 года Хозяйственный суд г. Киева, в рамках рассмотрения иска МАУП приостановил действия приказа Министерства образования и науки №1105-л об аннулировании лицензий региональных подразделений МАУП и связанных с этим действий. Кроме этого судебные органы зепретили должностным лицам Минобразования и Госинспекции учебных заведений обнародовать какую-либо информацию об аннулировании лицензий региональных подразделений академии.

Кроме этого позицию МОН относительно МАУП официально осудила Национальная служба посредничества и примирения и Государственный комитет предпринимательства и регуляторной политики, что свидетельствует действительно о предвзятом отношении данного ведомства к ВУЗу.