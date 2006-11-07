Колонна коммунистов прибыла на Европейскую площадь

Колона активистов Компартии прибыла на Европейскую площадь к Украинскому дому.

Как передает корреспондент УНИАН, в первой шеренге идут лидеры КПУ Петр СИМОНЕНКО, Адам МАРТЫНЮК и другие.

Представители Компартии держат в руках красные флаги, а также портреты Ленина и Сталина, плакаты с надписями: «Моя родина – Советский Союз!», «НАТО мы не сдадимся!», «Оранжотанги! Чемодан, вокзал, Брюссель!», «Русско-украинско-белорусскому союзу быть!», «ОУН-УПАдлы, ГЕТЬ!», «Долой институт президентства, унизивший свой народ нищетой!».

В акции принимают участие в основном люди старшего возраста. Как отметили представители правоохранительных органов, в акции участвуют менее 2 тысяч человек, а лидер КПУ П.СИМОНЕНКО на вопрос о количестве участников сказал: «Это не главное, главное, что люди приходят».

Колонну сопровождают милиционеры, а по проезжей части следует колонна автобусов МВД.

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что Компартия готова силой противостоять политическим силам, которые помешают проведению акций, посвященных годовщине Октябрьской революции.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту УНИАН.

«Я могу сказать только об одном – прошли те времена, когда мы надеялись, что правоохранительные органы будут обеспечивать порядок, и будет мирное устремление наших граждан. Естественно, если кто-то попытается силой противодействовать нам, они получат соответствующий отпор», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он также заверил, что основы независимости Украины заложены 7 ноября 1917 года. По мнению лидера украинских коммунистов, «та форма власти, которую предложили большевики, и практически реализовали за годы советской власти, есть наиболее приемлемой».

П.СИМОНЕНКО также отметил, что Украина стала учредителем СССР, учредителем ООН и вошла в десятку сильнейших промышленно развитых стран.

На Европейской площади Киева сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких активистов «Братства», пытавшихся бросить дымовые шашки под ноги активистов КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, нарушителей правопорядка погрузили в милицейский автомобиль и увезли.