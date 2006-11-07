Герман тоже готова мыть пол, но у Януковича

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Анна ГЕРМАН признает, что фактически остается пресс-секретарем премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом она заявила в ночном эфире программы “Взгляд” ТРК “Эра”.

“Я не буду лукавить, я вам скажу так, что я никогда не чуждалась повседневной работы, чтобы хоть в чем-то помочь работе нового правительства. Я очень переживаю за это правительство, я очень хочу, чтобы оно было успешным. И если для этого нужно написать какую-то информацию, такую, которую может написать первый-встречный журналист, и это поможет правительству, это поможет тому, кто работает в правительстве, я это сделаю”, - сказала А.ГЕРМАН, отвечая на вопрос, насколько соответствует действительности информация о том, что она фактически продолжает выполнять функции пресс-секретаря премьера, невзирая на то, что является народным депутатом Украины.

“Помните, когда-то мне это, кстати, понравилось в Юлии ТИМОШЕНКО, которая говорила, что готова там полы мыть для Виктора ЮЩЕНКО, или нечто такое было. Я готова делать очень тяжелую, очень рутинную работу для того, чтобы помочь этому правительству, потому что я верю в это правительство, и я хочу, чтобы оно действительно улучшило жизнь наших людей”, - добавила А.ГЕРМАН.

В то же время, на вопрос, могла бы ли она занять министерскую должность в правительстве В.ЯНУКОВИЧА, А.ГЕРМАН ответила, что пока не готова к этому. “Там такой тяжелый труд, что не каждый сегодня из тех, кто хотел бы быть министром, согласится на это, лишь из-за того, что не знает, выдержит ли он такой темп и такие высокие требования, которые выставляет премьер”, - сказала А.ГЕРМАН.

“Именно поэтому, я говорю, когда вы упоминали о моей фамилии, я говорю, я сейчас, наверное, не могла бы согласиться, потому что я бы не выдержала этого колоссального напряжения. Там действительно не уютно, там нужно очень тяжело работать”, - добавила она.