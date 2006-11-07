У Януковича сегодня тоже праздник

Сегодня - 100 дней с начала работы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Представитель Партии регионов, экономист Алексей ПЛОТНИКОВ сказал в интервью украинской службе радио “Свобода”, что за время своей работы правительство В.ЯНУКОВИЧА сделало определенные шаги по макроэкономической стабилизации в стране.

“Например, относительно газовых договоренностей с Российской Федерацией. Что же касается каких-то недостатков, пока еще не удалось возобновить инвестиционную привлекательность Украины, так как ее разрушили правительства ТИМОШЕНКО и ЕХАНУРОВА”, - сказал А.ПЛОТНИКОВ.

В свою очередь, экс-министр экономики, народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН назвал негативным последствием премьерства В.ЯНУКОВИЧА рост цен на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. “Невзирая на безумную критику предыдущих правительств в газовой сфере, цена на газ установлена в 130 долларов, и только на год, вместо 95-ти с 1 декабря этого года, и 40-ка, которые действовали в прошлом году. Отстранение правительства от инициатив местных советов по лавинному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С другой стороны, это содействие правительством повышению тарифов на электроэнергию, скандалы вокруг возмещения НДС, которое сверх плана шло в лояльных регионах Украины, и с большим отставанием в других регионах”, - пояснил С.ТЕРЕХИН.