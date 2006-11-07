Несколько тысяч коммунистов двинулись в сторону Европейской площади

В Киеве несколько тысяч активистов КПУ начали марш от станции метро «Арсенальная» в сторону Европейской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, в первой шеренге идут лидеры КПУ Петр СИМОНЕНКО, Адам МАРТЫНЮК и другие.

Представители Компартии держат в руках красные флаги, а также портреты Ленина и Сталина, плакаты с надписями: «Моя родина – Советский Союз!», «НАТО мы не сдадимся!», «Оранжотанги! Чемодан, вокзал, Брюссель!», «Русско-украинско-белорусскому союзу быть!», «ОУН-УПАдлы, ГЕТЬ!», «Долой институт президентства, унизивший свой народ нищетой!».

В акции принимают участие в основном люди старшего возраста. Как отметили представители правоохранительных органов, в акции участвуют менее 2 тысяч человек, а лидер КПУ П.СИМОНЕНКО на вопрос о количестве участников сказал: «Это не главное, главное, что люди приходят».

Колонну сопровождают милиционеры, а по проезжей части следует колонна автобусов МВД.