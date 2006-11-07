Станцию метро ”Майдан Незалежності” перекрыла милиция

В Киеве станция метро «Майдан Незалежности» работает как станция для пересадки пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, представители правоохоранительных органов объяснили это проведением массовых акций, посвященных Дню октябрьской революции.

Все пассажиры, которые прибыли на станцию «Майдан Незалежности», вынуждены были выходить через станцию метро «Крещатик».

Майдан Незалежности от улицы Городецкого до ул. Институтской огражден металлическими щитами.

Майдан охраняется усиленными подразделения правоохранительных органов, однако на самой площади нет ни одного участника какой-либо акции. Транспортное движение по улице Крещатик не остановлено.

Как сообщал УНИАН, По данным милиции, в массовых мероприятиях 7 ноября в Киеве ожидается участие до 40 тыс. сторонников как правых, так и левых политических взглядов. На проведение массовых акций в центре Киева в Киевскую городскую госадминистрацию в канун 7 ноября подали заявки 7 политических партий и общественных объединений (4 правого направления и три - левого).