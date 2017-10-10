Посол Украины при Совете Европы о заявлении по Крыму: Земан лишь актер, есть режиссеры "рашен камбэка" в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба напомнил, что президент Чехии Милош Земан всегда поддерживал Россию, и заявил, что Крым не продается. Об этом Кулеба написал в Facebook, комментируя предложение Земана заплатить Украине и «узаконить» оккупацию Россией Крыма.

"Эту сессию ПАСЕ конструировали под агитацию за возвращение россиян. Режиссеры рашен камбэка, которые ранее держались за кулисами, выходят на свет. Рискуют, но игра стоит свеч. Земан не один из них. Он всегда был за Россию. Сегодня он был просто артистом, которого вывели на авансцену, чтобы создать правильную атмосферу и мобилизовать людей, которые еще не определились относительно возвращения россиян", - заявил Кулеба.

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"Ответ ему один: Крым не продается", - отметил посол.

"Но главный в этой игре не артист, а режиссеры. Мы их знаем. Они знают, что мы их знаем. Они наносят свои удары. Мы - свои. При встречах в коридорах мы улыбаемся друг другу. Ситуация сложная, как никогда. Ставки подняты до максимума. Игра продолжается", - добавил посол.

Как сообщалось, во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Земан предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.