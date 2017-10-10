"Это не продается": в Раде ответили на скандальное заявление президента Чехии по Крыму
Геращенко рассказала, что некоторые европейцы на сессии ПАСЕ аплодировали заявлениям чешского президента.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко прокомментировала выступление президента Чехии Милоша Земана на сессии ПАСЕ, во время которого он призвал снять санкции с РФ и договариваться о нефтегазовой или финансовой компенсации с РФ за оккупированный Крым.
"А Украине он фактически посоветовал... договариваться о финансовой или нефтегазовой компенсации с РФ за украденный Крым. Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", - отметила Геращенко в своем сообщении в Facebook.
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Политик отметила, что ей было жаль чешскую делегацию, которая чувствовала себя неловко и неудобно под этим потоком беспринципности и отсутствия морали.
"Но еще больше меня огорчили те аплодисменты некоторых европейцев, которые звучали в зале во время выступления Земана, заявления некоторых парламентариев ПАСЕ о его мудрости", - добавила первый заместитель председателя ВР.
Как сообщал УНИАН, президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить вопрос с помощью выплат Киеву.