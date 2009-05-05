Ющенко берет Тимошенко на саммит «Восточного партнерства»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО образовал делегацию для участия в учредительном саммите инициативы «Восточное партнерство», в состав которой вошла премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в соответствующем указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Возглавит делегацию Президент Украины.

В ее состав также войдут Представитель Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе) Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, руководитель Офиса Президента Украины Секретариата Президента Украины Руслан ДЕМЧЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Иван КУЛЕБА, вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.

Также этим указом Президент утвердил Директивы делегации Украины для участия в саммите, который состоится в Праге 7 мая.

Кабинету министров глава государства поручил решить вопрос относительно выделения средств для обеспечения участия делегации Украины в саммите.