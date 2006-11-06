Яценюк отрицает возможность возглавить НСНУ
"Наше время пока еще не наступило"
Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не собирается возглавлять политическую партию «Народный Союз «Наша Украина».
Об этом он сказал сегодня в прямом эфире на телеканале «1+1».
А.ЯЦЕНЮК отрицает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагал его кандидатуру на эту должность. «Начнем с того, что партийное строительство не может происходить на административных началах, и глава государства на съезде «Нашей Украины» четко это отметил», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
Говоря о себе лично, А.ЯЦЕНЮК отметил, что политика требует ключевой вещи – «это зрелость, поэтому наше время пока еще не наступило».
На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что он «еще не созрел», А.ЯЦЕНЮК пошутил, что “могут сорвать раньше и съесть и только скривятся».
Как сообщал УНИАН, 21 октября на съезде партии «Народный Союз Наша Украина» почетный председатель партии, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о кризисе в НСНУ и призвал съезд партии дать объективную и жесткую оценку руководству партии и обновить его состав. После этого в работе съезда был объявлен перерыв на три недели.
9 ноября НСНУ намерена провести Совет партии, где будет обсуждаться вопрос о возможной смене лидера данной политической силы, сообщил сегодня первый заместитель председателя исполкома НСНУ Игорь ЖДАНОВ.