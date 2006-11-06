Яценюк отрицает возможность возглавить НСНУ

Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не собирается возглавлять политическую партию «Народный Союз «Наша Украина».

Об этом он сказал сегодня в прямом эфире на телеканале «1+1».

А.ЯЦЕНЮК отрицает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагал его кандидатуру на эту должность. «Начнем с того, что партийное строительство не может происходить на административных началах, и глава государства на съезде «Нашей Украины» четко это отметил», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о себе лично, А.ЯЦЕНЮК отметил, что политика требует ключевой вещи – «это зрелость, поэтому наше время пока еще не наступило».

На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что он «еще не созрел», А.ЯЦЕНЮК пошутил, что “могут сорвать раньше и съесть и только скривятся».

Как сообщал УНИАН, 21 октября на съезде партии «Народный Союз Наша Украина» почетный председатель партии, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о кризисе в НСНУ и призвал съезд партии дать объективную и жесткую оценку руководству партии и обновить его состав. После этого в работе съезда был объявлен перерыв на три недели.

9 ноября НСНУ намерена провести Совет партии, где будет обсуждаться вопрос о возможной смене лидера данной политической силы, сообщил сегодня первый заместитель председателя исполкома НСНУ Игорь ЖДАНОВ.