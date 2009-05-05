В ПР говорят, что ЕЦ пытался провести рейдерскую атаку на Лисичанск

Член парламентской фракции Партии регионов Юрий БОЙКО называет «попытку партии «Единый центр» реализовать незаконный сценарий выборов мэра Лисичанска (Луганская область) «политическим рейдерством».

«Манипуляции и откровенный подлог в интересах кандидата от близкой к Президенту партии свидетельствуют о готовности его команды любыми способами остаться при власти», - говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой Ю.БОЙКО заявлении.

По мнению Ю.БОЙКО, на выборах в Лисичанске имели место «и откровенное пренебрежение нормами избирательного законодательства, и давление на членов теризбиркомов, и, наконец, решение суда, менее чем за сутки до начала голосования под надуманным предлогом снявшее с дистанции лидирующего кандидата от Партии регионов».

«Циничное пренебрежение мнением сотен тысяч жителей восточной Украины давно стало нормой для правящей власти. Однако на этот раз мои земляки-лисичане выступили с решительным протестом против лишения их права голоса», – сказал Ю.БОЙКО, добавив, что «люди, которые пришли на центральную площадь Лисичанска, показали новый уровень политической культуры и политической сознательности».

Народный депутат также отметил «важную роль органа местного самоуправления – городского совета Лисичанска – в отражении рейдерской атаки».

«Горсовет Лисичанска, возможно, впервые в новейшей истории Украины не поддался давлению власти и дал принципиальную оценку, защитив интересы городской громады», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 23 октября 2008 г. Лисичанский городской совет досрочно прекратил полномочия городского головы Леонида КРИСАНОВА. Инициатором данного решения выступила Партия регионов. И.о. городского головы депутаты назначили секретаря горсовета Сергея БАРАННИКА – депутата, избранного по списку Партии регионов.

Внеочередные выборы Лисичанского городского головы были назначены на 3 мая постановлением Верховной Рады от 5 февраля 2009 года.

3 мая в Лисичанске состоялись досрочные выборы мэра. В этот день около 10.00 теризбирком во исполнение постановления Донецкого апелляционного административного суда исключил из избирательного списка кандидата от Партии регионов С.БАРАННИКА.

4 мая в пресс-службе «Единого центра» заявили, что, по результатам проведенного партией параллельного подсчета голосов избирателей, ее представитель Валерий БОНДАРЕНКО «практически стал Лисичанским городским головой» – за него на выборах 3 мая проголосовали 17,33% избирателей.

В то же время Луганское областное отделение Комитета избирателей Украины заявило о грубых нарушениях прав избирателей на этих выборах.