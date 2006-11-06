На Ющенко будут наседать с отставкой Авакова

Председатель Харьковского областного совета Василий САЛЫГИН считает, что конфликт между руководителями представительской и исполнительной власти в Харьковской области не решен, и что в ближайшее время следует ожидать новых соответствующих обращений к Президенту Украины и правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.САЛЫГИН сказал на пресс-конференции по итогам закрытого совещания депутатов всех уровней от Партии регионов, которая обсудила социально-экономическую ситуацию в Харьковской области, перспективы развития области в 2007 году и позиции депутатов ко второму этапу политической реформы.

В.САЛЫГИН считает, что власть в регионе проявляет бездеятельность, тогда как ситуация в некоторых сферах критическая. Он обвинил председателя облгосадминистрации Арсена АВАКОВА в дальнейшем нагнетании конфликта. «Мириться можно с тем, кто хотя бы этого хочет», - сказал В.САЛЫГИН, комментируя встречу руководителей города и области в Секретариате Президента.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Евгений КУШНАРЕВ также обвинил А.АВАКОВА в том, что тот «не ищет никакой формулы общения». «Я считаю, что здесь либо недооценка роли народных депутатов, либо неспособность переступить через маленькие амбиции», - сказал Е.КУШНАРЕВ. По его мнению, ситуация относительно отставки А.АВАКОВА требует законодательного, конституционного решения и «рано или поздно это решение должно состояться».

В.САЛЫГИН информировал, что на собрании было решено пригласить премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА осуществить рабочую поездку в Харьков. Он также сообщил, что сегодня на собрании принято решение инициировать проведение в Харькове совещания депутатов всех уровней Харьковской области. По его словам, это совещание должно «консолидировать позиции». Участники пресс-конференции сообщили, что такое совещание должно состояться в середине декабря этого года.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Харьковский облсовет выразил недоверие А.АВАКОВУ. Губернатор обжаловал это решение в суде, который приостановил его действие. А.АВАКОВ считает, что тайное голосование на сессии за его отставку прошло с нарушениями законодательства.

13 октября Киевский райсуд Харькова признал законной процедуру голосования депутатов облсовета за выражение недоверия председателю облгосадминистрации.

31 октября председатель Харьковского облсовета В.САЛЫГИН охарактеризовал отношения местного самоуправления и облгосадминистрации как работу в духе «холодной войны».