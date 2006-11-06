Дрижчаный заявляет о попытке установить контроль над СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Игорь ДРИЖЧАНЫЙ расценивает зарегистрированный сегодня в Верховной Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию его работы в должности как попытку установить контроль за деятельностью СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве журналистам.

Комментируя предложенный депутатами проект, И.ДРИЖЧАНЫЙ сказал, что как гражданин он расценивает это как проявление демократии, но как у юриста у него есть определенные вопросы к содержанию документа, поскольку там не указаны факты, которые подлежат проверке в течение одного года деятельности комиссии, как предлагают это парламентарии. В то же время как должностное лицо И.ДРИЖЧАНЫЙ считает создание указанной комиссии попыткой «создать определенный механизм контроля за деятельностью СБУ».

Вообще, как сказал председатель СБУ, он согласен сотрудничать с любой парламентской комиссией, если она будет создана в соответствии с законодательством, и готов оказывать ей всяческую помощь.

И.ДРИЖЧАНЫЙ отметил, что предложенный проект постановления базировался на обвинениях в его адрес со стороны бывшего сотрудника СБУ Валентина КРЫЖАНОВСКОГО, опубликованных в ряде СМИ. По его словам, обвинения он обжалует в судебном порядке. И.ДРИЖЧАНЫЙ убежден, что вполне логично было бы создать такого рода комиссию по завершении следствия и решения суда в отношении В.КРЫЖАНОВСКОГО, поскольку он является фигурантом одного из уголовных дел.

Отвечая на вопрос относительно реакции на критику со стороны определенных политических сил, председатель СБУ сказал, что довольно спокойно относится к критике, и чем более конструктивной она является, тем больший эффект.

И.ДРИЖЧАНЫЙ также сказал, что придирчивое отношение в последнее время к деятельности СБУ со стороны народных депутатов кое-что новое для Украины, и он прогнозирует, что в дальнейшем такое внимание со стороны парламентариев будет становиться еще более широким.

Председатель Службы безопасности Украины расценивает критику, которая раздается в последнее время в адрес правоохранительных органов (в частности, руководство МВД и СБУ) как попытку расшатать ситуацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Моя точка зрения: это звенья одной цепи… Существует какой-то общий замысел, общая цель. Собственно, определенные силы пытаются расшатать ситуацию для того, чтобы дестабилизировать работу правоохранительных органов», - сказал И.ДРИЖЧАНЫЙ.

Он не исключает, что целью таких действий может быть заинтересованность некоторых политических сил в неопределенных условиях решать какие-то вопросы в свою пользу.

По словам И.ДРИЖЧАНОГО, «в определенной мере в этом заинтересованы силы, которые представлены в современном политикуме и в оппозиции, и не в оппозиции».

Как известно, в Верховной Раде 31 октября зарегистрирован проект постановления о создании ВСК по проверке обвинений в противоправной деятельности председателя СБУ И.ДРИЖЧАНОГО. Проект внесли депутаты Евгений ГЕЛЛЕР и Нурулислам АРКАЛЛАЕВ (фракция Партии регионов) и Олег АНТИПОВ (фракция БЮТ).

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, бывший сотрудник СБУ В.КРЫЖАНОВСКИЙ обвиняется в использовании поддельных документов с целью реализации циркония и гафния, конфискованных в рамках расследования другого уголовного дела, что привело к недополучению государственным бюджетом Украины значительных денежных средств.

В свою очередь в ноябре 2005 года В.КРЫЖАНОВСКИЙ обвинил председателя СБУ И.ДРИЖЧАНОГО в контрабанде 8 тонн гафния в Китай, а также ряде других преступлений. В этот же день В.КРЫЖАНОВСКИЙ заявил о вооруженном нападении на него на улице Пушкинской в Киеве. После покушения В.КРЫЖАНОВСКИЙ самостоятельно пришел в Киевский военный госпиталь, откуда исчез вечером 12 ноября.

3 июля этого года СБУ сообщила, что В.КРЫЖАНОВСКИЙ был задержан в Твери и доставлен в следственный изолятор. В свою очередь В.КРЫЖАНОВСКИЙ заявил о преследовании со стороны председателя СБУ и попросил политического убежища в России.