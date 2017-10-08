В Киеве вандалы облили краской приемную народного депутата (фото)

В Киеве вандалы облили краской и расписали общественную приемную внефракционного народного депутата Украины Виктора Чумака, расположенную по адресу ул. Попудренко, 18-а.

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Как сообщили в пресс-службе Чумака, инцидент произошел сегодня утром. Неизвестные облили стену здания краской и сделали надписи оскорбительного и угрожающего характера.

Отмечается, что полиция, прибывшая на месте происшествия, собрала вещественные доказательства - емкости из-под краски, перчатки и пр.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, столичная полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий возле приемной внефракционного народного депутата Украины Виктора Чумака.

«Происшествие произошло в Днепровском районе на улице Попудренко. Неизвестный облил краской стены здания. Полицейские разыскивают правонарушителя», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит ограничение свободы до пяти лет. Продолжаются розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.