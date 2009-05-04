Люди Тягнибока добились запрета советских символов

По иску Черниговской областной организации всеукраинского объединения «Свобода» суд запретил использование в Прилукском районе советских символов во время празднования Дня Победы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, Прилукский горрайонный суд Черниговской области по иску областной организации объединения остановил действие решения райсовета «Об использовании символики времен Великой Отечественной войны в день государственного праздника – День Победы», принятого 15 апреля.

Черниговская областная организация «Свободы» обратилась по поводу этого в Черниговскую областную прокуратуру, а также в Прилукский горрайонный суд.

Пока прокуратура области проводит проверку по заявлению "Свободы", горрайонный суд принял к производству административный иск ВО и остановил действие решения райсовета «Об использовании символики времен Великой Отечественной войны в день государственного праздника – День Победы». Суд запретил Прилукскому райсовету и всем субъектам, перечисленным в его решении, совершать любые действия, направленные на полное или частичное исполнение указанного решения до вступления в законную силу решения Прилукского горрайсуда по этому делу.

5 мая 2009 года документы будут переданы в Государственную исполнительную службу.