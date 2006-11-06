Томенко не советует Ющенко и Бессмертному выступать на Майдане

Представители БЮТ не будут принимать участие в подготовке празднования второй годовщины Помаранчевой революции.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил один из лидеров БЮТ, полевой командир Майдана Николай ТОМЕНКО, комментируя заявление «Нашей Украины» о том, что сопредседателями организационного комитета по празднованию Дня Свободы 22 ноября предлагается избрать председателя Совета “Народного Союза Наша Украина” Романа БЕССМЕРТНОГО и лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, празднование второй годовщины Помаранчевой революции должно происходить «без политики и политиков». Он считает, что празднование годовщины Майдана является исключительным правом граждан Украины, которые проявили мужество в отстаивании своих политических свобод, тогда как политики в своем подавляющем большинстве не смогли не то чтобы реализовать, но и защитить ценности Майдана.

Говоря о планах празднования, Н.ТОМЕНКО отметил, что не советовал бы «ни БЕССМЕРТНОМУ, ни ЮЩЕНКО претендовать на выступление во время этого празднования, поскольку я боюсь прогнозировать адекватную реакцию активистов Помаранчевой революции относительно почетного председателя НСНУ и председателя политсовета НСНУ, которые провели последнюю избирательную кампанию под лозунгом «Не зрадь Майдан».

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя исполкома политической партии «Народный Союз Наша Украина» Игорь ЖДАНОВ сообщил, что сопредседателями оргкомитета по празднованию Дня Свободы предлагается избрать Р.БЕССМЕРТНОГО и Ю.ТИМОШЕНКО.

Он выразил надежду, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет 22 ноября на Майдане. В то же время И.ЖДАНОВ отметил, что «ни одна политическая сила не имеет права приватизировать Майдан». По его словам, «несмотря на все политические неурядицы», это праздник людей, «которые стояли за свои права» на Майдане.