Наша Украина предлагает Тимошенко и Бессмертному стать сопредседателями

Сопредседателями организационного комитета по празднованию Дня Свободы 22 ноября предлагается избрать председателя Совета “Народного Союза Наша Украина” Романа БЕССМЕРТНОГО и лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя исполкома политической партии «Народный Союз Наша Украина» Игорь ЖДАНОВ.

На вопрос журналистов, нужно ли приглашать на празднование на Майдан Незалежности премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, он ответил, что это должен решать организационный комитет. Что касается его лично, то, по его словам, «я не считаю целесообразным присутствие этих политиков на майдане».

И.ЖДАНОВ также отметил, что речь не идет о включении в оргкомитет представителей Социалистической партии Украины. По его словам, в организационный комитет должны войти представители партий, которые принимали участие в Помаранчевой революции, были на Майдане, то есть члены блока «Наша Украина», а также политические силы, которые входили в коалицию «Сила народа» и представители партии «Пора».

Он выразил надежду, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет 22 ноября на Майдане. В то же время И.ЖДАНОВ отметил, что «ни одна политическая сила не имеет права приватизировать Майдан». По его словам, «несмотря на все политические неурядицы», это праздник людей, «которые стояли за свои права» на Майдане.

В свою очередь директор творческого агентства «Арт-Велес» Тарас ГРИМАЛЮК отметил, что «Майдан не должен отвечать за ошибки политиков». Он отметил, что гармония между теми, кто будет на сцене Майдана, и людьми, которые будут рядом, «возобладает только тогда, когда политики признают свои ошибки и, возможно, даже попросят прощения у людей» за сделанные ошибки.

Т.ГРИМАЛЮК отметил, что будет предложен лозунг «Если ты хочешь свободы – никогда не сдавайся». По его словам, это праздник для тех, кто верит в ценность свободы, и чествование тех, кто посвятил себя борьбе за нее. Т.ГРИМАЛЮК отметил, что речь идет о правозащитниках, диссидентах, политиках, поэтах, журналистах, художниках, которые боролись за права человека, за свободу. Он считает целесообразным вспомнить, в частности, Василия Стуса, Леся Курбаса, журналиста Георгия Гонгадзе, политика Вячеслава Чорновила и журналистку Анну Политковскую.

Т.ГРИМАЛЮК также считает целесообразным, чтобы была творческая часть во время празднования Дня Свободы.