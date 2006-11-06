Генеральную прокуратуру охватила агония?

Народный депутат Святослав Олийнык считает, что Генеральную прокуратуру Украины охватила агония, а ее руководители хотят нивелировать вопрос своей личной ответственности и замелить глаза обществу многообразными брифингами и пресс-конференциями, которые не несут ни одной информационной нагрузки. Народный депутат обнародував заявление относительно брифинга заместителя Генерального прокурора Украины Виктора Шокина:

"Второго ноября 2006 года о 11 часу в помещении Генеральной прокуратуры Украины (ул. Резницкая, 13/15) состоялся брифинг заместителя Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Целью этого брифинга был ответ господина Шокина на обвинения, которые прозвучали по его адресу со стороны прежнего Генерального прокурора Украины Святослава Пискуна в интервью отечественным СМИ.

По моему глубокому убеждению, этот брифинг, его цель и сами заявления, которые прозвучали на нем, является прямыми свидетельствами агонии, которая в последнее время охватила Генеральную прокуратуру Украины. Более того, это выступление господина Шокина еще раз подчеркнуло правоту народной мудрости о том, что «на воре шапка горит» и он первым кричит: «Держи вора». Ведь подобные брифинги руководства ГПУ есть не чем другим, как попыткой отвлечь внимание общественности от системных нарушений и пренебрежения норм законодательства в работе прокуратуры и свести все попытки конструктивной критики этого ведомства к банальному выяснению отношений между отдельными высокопоставленными должностными лицами ГПУ – нынешними и прежними. Это дежурная непутевая попытка ответить на конкретные обвинения за примитивной формулой «сам дурак» и объяснить природу возникновения этих обвинений банальной личной неприязнью.

Сейчас можно четко констатировать, что в обществе назрела резко негативная оценка деятельности прокуратуры. Потому высокопоставленные должностные лица ГПУ хотят нивелировать вопрос своей личной ответственности и замелить глаза общества многообразными брифингами и пресс-конференциями, которые не несут ни одной информационной нагрузки.

Что касается непосредственно заместителя Генерального прокурора Украины Виктора Шокина, то нужно отметить, что его отстраненно от вопросов надзора за следствием из-за того, что он, используя служебное положение, организовывал политические репрессии на заказ так называемых «дорогих друзей» Президента. Им лично было организовано незаконное преследование из политических мотивов известных политиков из разных политических сил, которые не устраивали вышеупомянутые лица.

Потому единственная настоящая вина ексгенпрокурора Святослава Пискуна, по моему мнению, заключается в том, что он лишь отстранил Шокина от надзора за следствием, а не привлек его к криминальной ответственности.

Я лично написал не одно депутатское обращение на имя Генерального прокурора Украины, в которых обоснованно просил притянуть Шокина к ответственности за его противозаконную деятельность, но ни одно из них не было должным образом рассмотрено. Более того, в обход закона, мои обращения не были зарегистрированы как заявления о преступлении.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют констатировать, что Генеральная прокуратура Украины охвачена системным кризисом, который характеризуется коррумпированностью, некомпетентностью и аморальностью руководства этого ведомства. И единственным выходом из этой ситуации может стать лишь глубокая системная реформа органов прокуратуры."