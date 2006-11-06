Щербань боялся, что его повесят на Крещатике

Владимир Щербань, вернувшийся в субботу в Украину из Нью-Йорка, в интервью журналистам объяснил свой затянувшийся «визит» в США опасениями за собственную жизнь. Дескать, сейчас «оранжевая» эйфория спала, а если бы он прибыл в Киев в 2005 году, то его бы просто повесили на Крещатике без суда и следствия, сообщает газета «Сегодня».

Теперь же несостоявшуюся жертву произвола (с трапа самолета Щербаня сняли сотрудники спецподразделения МВД в черных масках, бронежилетах с автоматами наперевес, а через несколько часов, после беседы в Главном следственном управлении ГПУ, отпустили на поруки трех нардепов-регионалов) очень удивило, что министр МВД Юрий Луценко не встерил его с наручниками в аэропорту, хотя и обещал это публично. «Политик, который не выполняет своих обещаний – не политик», - заявил экс-губернатор Донецкой и Сумской областей. Правда, до выхода из Генпрокуратуры Щербань через головы конвоя оповещал журналистов, что считает себя жертвой политического произвола, но приехал добровольно в надежде, что несправедливые обвинения с него все-таки снимут.

Силовики не торопятся. «Существуют процессуальные нормы и сроки. Следствие из их рамок не выходит. То, что Щербань сегодня в Украине, не влияет ни на ускорение следственных действий, ни на замедление этой работы», - цитирует «Сегодня» источник в Генпрокуратуре. И напоминает, что исчезновение Щербаня из Украины (если это опять произойдет) грозит его поручителям максимум штрафом в размере около 3500 гривен.

Собсвенное политическое будущее для многажды раскритикованного Виктором Ющенко во время предвыборной кампании 2004-го экс-губернатора пока что видится туманным. Журналистам он пообещал посоветоваться с влиятельными друзьями: Евгением Кушнаревым, Виктором Януковичем и Ринатом Ахметовым. А также с совладельцами Индустриального союза Донбасса Сергеем Тарутой и Виталием Гайдуком.