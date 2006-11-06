Стретович: регионалы скалят зубы

Член Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СТРЕТОВИЧ считает, что ситуация с экс-губернатором Сумской области Владимиром ЩЕРБАНЕМ и создание ВСК по проверке фактов коррупционных действий, злоупотреблений служебным положением в МВД является рычагами политического влияния на ситуацию в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей Украины", он заметил: “Не зная обо всех подводных камнях дела ЩЕРБАНЯ, тяжело судить, является ли правомерным решение следственного управления прокуратуры о передаче на поруки известного "мастера" эпохи кучмовского застоя”.

“В настоящее время наблюдается напряженность в отношениях между Президентом и премьером, - заметил В.СТРЕТОВИЧ. - В то же время, ЩЕРБАНЬ - знаковая фигура у “регионалов”, которые его вернули для усиления своих позиций”. “Регионалы” скалят зубы и считают, что им все разрешено”, - добавил он.

Также В.СТРЕТОВИЧ отметил, что члены антикризисной коалиции используют ситуацию с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО как козырь в президентско-премьерских отношениях.

“Регионалы” не понимают, что тем самым они прилагают все усилия, чтобы ухудшить ситуацию в Украине”, - отметил В.СТРЕТОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября вернулся в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима. По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов от Партии регионов.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжелых преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательство, мошенничество с финансовыми ресурсами и других.