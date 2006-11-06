Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ призывает не делать трагедии из продолжения мониторинга, осуществляемого Советом Европы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после сегодняшней встречи в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ.

По словам А.МОРОЗА, напротив, необходимо демонстрировать в украинском обществе отношение к европейским ценностям такое, как в Европе, «поскольку можно сколько угодно шуметь о защите права на свободу слова, но до тех пор, пока мы не выясним все вещи, связанные с преступлениями, – с убийством журналистов в Украине, до тех пор, пока вместо только общих фраз и ратификаций Конвенции о борьбе с коррупцией мы перед судом не поставим коррупционеров, то можно только говорить о демократии, о стандартах жизни». Как сказал председатель ВР, тогда это будут только слова, а необходимо «все это на практике продемонстрировать». По его мнению, в этом задача украинского политикума.

На вопрос журналистов, обсуждалась ли во время встречи внутренняя ситуация в Украине, в частности, возможность отставки министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА, А.МОРОЗ ответил, что эти вопросы не интересовали Т.ДЭВИСА, поскольку это внутреннее дело украинского политикума.

В то же время, по его словам, в правительстве должны быть дискуссии, даже достаточно острые, до тех пор, пока не принято решение, а уже после его принятия члены правительства должны отстаивать определенную позицию. А.МОРОЗ отметил: «А не в оценках своих показывать свою особенность. Она пользы не приносит».