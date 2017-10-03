Фракции Радикальной партии и "Батькивщины" сняли свои поправки к Пенсионной реформе. Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что народные депутаты этой фракции внесли 1432 поправки.

По его словам, учитывая то, что такое количество поправок можно рассматривать "до новых веников", чтобы упростить процедуру рассмотрения законопроекта, фракция снимает все поправки к законопроекту.

В то же время Ляшко выдвинул ряд требований по законопроекту о пенсионной реформе.

Народный депутат Украины Александра Кужель (фракция "Батькивщины") отметила, что фракция снимает часть поправок к законопроекту, но в то же время настаивает на рассмотрении ряда поправок к этому законопроекту.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля 2017 года приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн, ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, повышение пенсий путем их осовременивания в комплексе с проведением системных изменений, которые возобновляют функционирование пенсионной программы, является на сегодняшний день единственным вариантом для выхода из кризиса, и первым шагом на пути надлежащего денежного обеспечения пенсионеров.

Международный валютный фонд ранее заявлял, что принятие пенсионной реформы является критически важным для выделения Украине следующего транша.