Рада сегодня продолжит рассмотрение судебной реформы и планирует перейти к пенсионной (онлайн)

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты (№6232).

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение законопроектов о пенсионной реформе предполагается третьим и четвертым пунктами повестки дня работы парламента на сегодня.

Также планируется рассмотреть еще два законопроекта, касающихся изменений в Таможенный и Бюджетный кодексы, в частности, о бюджетных назначениях на обеспечение деятельности Конституционного Суда Украины.

Депутаты также должны рассмотреть проект постановления о повестке дня седьмой сессии Верховной Рады.

Читайте также"Расширить возможности": Климкин рассказал, в чем заключается идея нового закона "Об образовании"

В то же время в сегодняшней повестке дня также два законопроекта, касающиеся проведения медицинской реформы.

Как сообщал УНИАН, парламент две пленарные недели подряд рассматривал поправки к президентскому проекту закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и иные законодательные акты (№6232). В целом к законопроекту подано 4 тыс. 383 поправки.

Верховная Рада 13 июля 2017 приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, в рамках которой правительство планирует в октябре провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн для 9 млн пенсионеров, а также ввести механизм индексации в соответствии с инфляцией и ростом зарплат.

Принятие пенсионной реформы является одним из условий ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита, вместе с требованиями ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

В Кабинете министров призвали Верховную Раду 3 октября принять пенсионную реформу.