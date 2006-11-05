Тарасюк рассказал, как ему работается с Януковичем

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не выдвигал претензий к работе министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА. Об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил Б.ТАРАСЮК, отвечая на вопрос об оценке его работы руководителем правительства.

По его словам, он имел несколько встреч с В.ЯНУКОВИЧЕМ и получил замечание лишь один раз во время заседания правительства. «Мне сделали замечание за то, что я засмеялся. А я в то время поздравлял моего соседа - министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО с днем рождения», - уточнил Б.ТАРАСЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, что касается личной оценки работы в нынешнем правительстве Б.ТАРАСЮК отметил, что она отличается от работы в предыдущих правительствах. «То были команды единомышленников, сейчас в правительстве – бывшие оппоненты», - подчеркнул министр.

Он считает это проблемой, заложенной изменениями в Конституции, согласно которых Президент подает кандидатуры двух министров - иностранных дел и обороны. В то же время, как отметил Б.ТАРАСЮК, «Конституция не определяет партийности этих кандидатур».

Министр подчеркнул, что привык к напряженной работе, «которая заключается не только в заседаниях правительства». «Меня нынче тревожит проблема - почему из проекта бюджета-2007 изъяты бюджетные программы по связям с заграничным украинством и повышение имиджа Украины на международной арене. Ведь эти бюджетные программы всегда принадлежали МИДу», - отметил Б.ТАРАСЮК и прибавил, что ему непонятно изъятие из проекта этих программ. Он сообщил, что заявляет об этом откровенно и пытается отстоять свою точку зрения во время правительственных заседаний.