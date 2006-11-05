В Украину приедет Сергей Лавров

УНИАН. 7-8 ноября в Киев с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ. Об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации министра, 8 ноября в столице Украины состоится первое заседание подкомитета международного сотрудничества в рамках межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

Б.ТАРАСЮК сообщил, что уже почти согласована повестка дня этого заседания, но окончательное решение будет принято 8 ноября.

Глава МИД отметил, что на сегодня на заседание подкомитета подготовлено свыше 10 вопросов. Среди них, в частности, делимитация морских границ, демаркация границы по суходолу, условия расположения Черноморского флота РФ в Украине, также подготовка и создание условий для проведения инвентаризации имущества ЧФ.

По словам Б.ТАРАСЮКА, украинско-российская комиссия, которая рассматривает данные вопросы, «заметного прогресса не сделала, невзирая на настояние украинской стороны». На данный момент, как отметил министр, условия для будущей инвентаризации имущества ЧФ так и не созданы. Эта проблема будет рассматриваться Президентами Украины и России во время визита Владимира ПУТИНА в Киев, сообщил Б.ТАРАСЮК.