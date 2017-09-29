Дом подруги и авто тестя фигуранта дела: журналисты узнали, как живет чиновник ГПУ (фото, видео)

Начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк вместе с семьей живет в доме под Киевом площадью 236 квадратных метров, который записан на подругу жены высокопоставленного чиновника. Об этом говорится в расследовании «Схем».

Отмечается, что журналисты регулярно видели жену Гуцуляка, которая выезжала и приезжала к дому в с. Дмитровка, что под Киевом. При этом сам Гуцуляк уверяет, что за пользование домом платит аренду, хотя и значительно ниже рыночной - 11 тысяч гривень в месяц.

«Дом – нашей подруги, поэтому рыночную стоимость, разумеется, она не поставила бы. У нас есть определенные преференции и льготы, но это не связано с работой, это связано с тем, что это человек близкий к моей семье», – пояснил Гуцуляк.

Журналисты также узнали, что автомобиль, на котором ездит жена чиновника - Toyota RAV4, оформлен на Алексея Бушая – тестя экс-председателя правления ПАО «Нефтегаздобыча» Олега Семинского.

«Ранее бывший следователь из департамента Гуцуляка Дмитрий Сус расследовал дело о похищение Семинского, в рамках которого в 2015 году были арестованы активы «Нефтегаздобыча». Семинского похитили неизвестные лица в начале 2012 года, после чего до мая 2015-го бизнесмен находился в плену", - говорится в расследовании.

Гуцуляк же оправдывается, что не знал, что авто, на которое он передал 800 тыс. грн, оформленное на Бушая, потому что думал, что машину при покупке в Чернигове оформили на сотрудника автосалона, потому что он имел скидку.

Однако, Бушай сообщил журналистам, что автомобиль якобы передали Дмитрию Сусу безвозмездно для нужд следствия. При этом Сус заявляет, что он получил от Гуцуляка «800-900 тысяч гривень" для покупки автомобиля, и утверждает, что заплатил эти деньги работнику автосалона.

Гуцуляк позже отметил, что решил вернуть авто официальному владельцу.

Согласно декларации, семья Гуцуляков не имеет в собственности никакого недвижимого имущества.

Как сообщал УНИАН ранее, 25 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке. В августе 2016 произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, которые осуществляли наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка была незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что имели на это решение суда. Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.